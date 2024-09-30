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14:11, 30 сентября 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз подсолнечного масла

«Агроэкспорт»: объемы вывоза подсолнечного масла из РФ выросли на 28 процентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза подсолнечного масла из России выросли на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 3,8 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков центра «Агроэкспорт».

В число ключевых импортеров вышеуказанного вида российской агропродукции вошли Индия, Турция и Китай. На долю первой страны пришлось 35 процента всех поставок подсолнечного масла из РФ, второй — 14 процентов, а третьей — 13 процентов, уточнили эксперты.

Что касается объемов производства этой продукции, то Россия за последние два сельскохозяйственных сезона обеспечила себе мировое лидерство по данном показателю. По итогам 2022-23 сельхозгода в стране было выпущено в общей сложности 6,6 миллиона тонн подсолнечного масла (плюс 14 процентов). На мировой рынок из этих объемов было отправлено 4,1 миллиона, резюмировали аналитики.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введенные западными странами санкции в отношении РФ не помешали ей стабильно экспортировать продовольственную продукцию. Он напомнил, что отечественные агроэкспортеры занимают лидирующие позиции в мире по поставкам различных видов агропродукции, включая ячмень, зерновые и зернобобовые культуры, а также подсолнечное и рапсовое масло.

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