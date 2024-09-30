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07:30, 30 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал жителей Германии фразой «бухают как не в себя»

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Германии и рассказал о странных привычках местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что когда в стране отмечается День матери, женщин приглашают в кафе и дарят им цветы, а День отца «напоминает тотальную попойку».

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«Многие немцы (независимо от возраста и статуса) в День отца собираются чисто мужскими компаниями и... бухают как не в себя. Они даже возят по улицам ручные тележки с пивом, чтобы не тащить запасы в руках», — такими фразами описал немецкие обычаи россиянин.

Путешественника также удивило, что в этой стране мужчины справляют нужду сидя. «И это не просто привычка, которую мальчикам прививают с детства — это прямо такое местное правило <…> Это сделано для того, что минимизировать загрязнение унитаза — ведь не все и не всегда могут сразу попасть "в десяточку"», — пояснил автор.

Другие привычки немецких мужчин, о которых написал блогер, — ходить по улицам босиком и одеваться женоподобно. «Цвета и фасон одежды у некоторых немцев, скажем так, слишком девчачьи. Как по мне, майка с цветочками и розовая рубашка — это не самый подходящий "прикид" для мужчины», — заключил он.

Кроме того, путешественник рассказал, что жители Германии умеют открывать пивные бутылки чем угодно. «Если поблизости нет открывашки, то немцы легко используют подручные средства. Например, я видел, как они открывают пиво вилкой, зажигалкой, другой бутылкой и даже своим ботинком», — поразился автор.

Ранее этот же тревел-блогер сходил в Германии на свидание сразу с двумя местными жительницами. Свои эмоции он описал фразой «облом вселенского масштаба».

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      Алина Черненко
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