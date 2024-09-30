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17:21, 30 сентября 2024Россия

Россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены

Житель Уфы пожаловался на постоянные избиения со стороны пьяной жены

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Житель Уфы пожаловался на постоянные избиения со стороны пьяной жены. Россиянин устал от издевательств супруги и захотел ограничить ее в родительских правах на общую дочь, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, пара поженилась в 2014 году, в 2020-м у них родилась дочь. С начала 2024 года, по словам мужа, женщина стала злоупотреблять спиртными напитками.

Будучи нетрезвой, она скандалила, громила квартиру и распускала руки. Супруг утверждает, что ему неоднократно приходилось уходить к родственникам вместе с ребенком из-за неадекватного поведения возлюбленной.

Мужчина пытался избавить жену от пагубной привычки и помещал ее в разные клиники. Однако это не принесло никаких результатов и женщина продолжила пить.

В мае она потеряла работу, запои женщины стали еще длительнее. Супруг не выдержал и подал на развод.

В сентябре, после очередного нападения жены, уфимец ушел с дочерью из дома. Он заявил на нее в полицию, в отношении женщины составили административный протокол. Оперативники предупредили, что за такое поведение ее могут лишить родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе Алтайского края муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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