Россиянин пожаловался на постоянные избиения со стороны жены

Житель Уфы пожаловался на постоянные избиения со стороны пьяной жены

Житель Уфы пожаловался на постоянные избиения со стороны пьяной жены. Россиянин устал от издевательств супруги и захотел ограничить ее в родительских правах на общую дочь, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, пара поженилась в 2014 году, в 2020-м у них родилась дочь. С начала 2024 года, по словам мужа, женщина стала злоупотреблять спиртными напитками.

Будучи нетрезвой, она скандалила, громила квартиру и распускала руки. Супруг утверждает, что ему неоднократно приходилось уходить к родственникам вместе с ребенком из-за неадекватного поведения возлюбленной.

Мужчина пытался избавить жену от пагубной привычки и помещал ее в разные клиники. Однако это не принесло никаких результатов и женщина продолжила пить.

В мае она потеряла работу, запои женщины стали еще длительнее. Супруг не выдержал и подал на развод.

В сентябре, после очередного нападения жены, уфимец ушел с дочерью из дома. Он заявил на нее в полицию, в отношении женщины составили административный протокол. Оперативники предупредили, что за такое поведение ее могут лишить родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе Алтайского края муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.