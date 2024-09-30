Россиянин пытался передать знакомому в СИЗО спрятанный в кроссовках телефон

В Петербурге сотрудники СИЗО-1 нашли спрятанный в кроссовках телефон

В Санкт-Петерурге местный житель пытался передать знакомому в СИЗО-1 спрятанный в кроссовках телефон. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, сотрудники изолятора стали досматривать предназначавшуюся для заключенного посылку с кроссовками. В подошве они обнаружили тайник, где был спрятан кнопочный телефон с сим-картой.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Астрахани суд приговорил бывшего сотрудника регионального УФСИН к четырем с половиной годам колонии общего режима за передачу заключенному телефона, наркотиков и других вещей.