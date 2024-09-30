Сбер повысил максимальную ставку по вкладам до 20 % годовых

Сбер увеличил до 20 процентов годовых максимальную ставку по вкладам на срок до одного года. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

13 сентября Банк России в седьмой раз за 14 месяцев повысил ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. Такую меру объяснили высоким инфляционным давлением. Регулятор не исключает нового увеличения показателя на следующем заседании в октябре.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил для клиентов оплату улыбкой с карты любого банка. Клиенты банка могут оплатить покупки по биометрии с любой карты.

Для этого нужно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.