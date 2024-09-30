Сообщение о проблемах с лекарствами для льготников Владимирской области не подтвердилось

Сообщение о проблемах с лекарствами во Владимирской области не подтвердилось

Интернет-издание «Чеснок» в пятницу, 27 сентября, опубликовало материал, в котором утверждалось, что во Владимирской области девять тысяч льготников якобы не могут получить лекарства. Реального подтверждения это сообщение не нашло.

Журналисты сослались на слова вице-губернатора региона Константина Баранова — на заседании заксобрания в четверг, 26 сентября, он высказался о предоставлении льготных лекарств жителям области и оценил ситуацию как «достаточно тревожную». Согласно его подсчетам, в общей сумме почти девять тысяч препаратов так или иначе не переданы пациентам: некоторые рецепты, выписанные врачами, находятся на переоформлении, часть медикаментов — на передвижке между аптечными пунктами, другая — и вовсе отсутствует в продаже.

В тот же день в официальном сообществе владимирского Минздрава во «ВКонтакте» опубликовали комментарий главы ведомства Валерия Янина по ситуации. Министр опроверг сведения о не получающих лекарства льготниках. «Еженедельно в области препараты даются тысячам льготников с десятками тысяч рецептов. На сегодняшний день с начала года обслужено полмиллиона рецептов. Таким образом, препараты получили 65 тысяч пациентов. Все льготополучатели обеспечены лекарственными препаратами в установленные нормативные сроки — 90 дней», — заверил он.

Исключения составляют ситуации, когда препарат отсутствует в обращении на территории России, сказал министр.

Ранее, 28 сентября стало известно, что в Гусь-Хрустальном Владимирской области по требованию прокурора четырехлетняя девочка, страдающая тяжелым иммунным заболеванием, получила необходимые лекарства после обращения матери по вопросу нарушения законодательства. По результатам проверки главному врачу детской городской больницы было вынесено представление, а заведующий поликлиническим отделением и врач-педиатр привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщения о том, что во Владимирской области льготники не могут получить лекарства, не получили широкого распространения в СМИ. При этом ряд региональных порталов опубликовал опровержение данных сведений, в их числе оказались «Новости Владимира», «Аргументы и Факты — Владимир», «Владимирские ведомости», «КП — Владимир», «Pro город Владимир».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».