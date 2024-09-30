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14:00, 30 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по базе наемников ВСУ в Одесской области

MWM: ВС России ударили по базе иностранных наемников ВСУ под Одессой

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по базе иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

При этом издание не сообщает число жертв удара и тип использованных вооружений. «Такие подразделения регулярно попадают под российские удары с самого начала боевых действий», — подчеркнули в MWM. Журналисты также отметили удар российских военных по полигону ВСУ в районе населенного пункта Стецковка.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении техники и наемников ВСУ в Одесской области. По его информации, ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры в Измаиле.

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      Алевтина Запольская
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