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13:00, 30 сентября 2024Из жизни

Ударивший рыбу за плохую охоту осьминог попал на видео

Осьминога, ударившего рыбу за плохую охоту, сняли на видео

У побережья Эйлата, Израиль, осьминог, объединившийся с рыбой ради охоты, попал на видео. Об этом пишет NBC News.

Раньше считалось, что осьминоги предпочитают искать пищу в одиночку, используя свои камуфляжные навыки. Однако ученые из немецкого Института Макса Планка по изучению поведения животных нашли вид осьминогов — Octopus cyanea — с более высоким уровнем интеллекта. Они кооперируются с разными рыбами, чтобы охота проходила эффективнее.

Немецкие ученые исследовали поведение 13 осьминогов в водах Израиля. На их съемку они потратили в общей сложности 120 часов и застали совместную работу команд, состоящих из одного осьминога и двух-десяти рыб. Так, им удалось снять на камеру момент, во время которого осьминог ударил рыбу-партнера за плохую охоту. Они предположили, что подобными насильственными методами осьминоги наводят общественный порядок.

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«Те, кто получает больше ударов, являются главными эксплуататорами в группе. Это хищники в засаде, те, кто не двигается, не ищет добычу», — объяснил один из ведущих ученых института Эдуардо Сампайо. Он добавил, что по уровню разумности Octopus cyanea довольно близок к людям.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года жительница Канады стала очевидцем редкой сцены — поединка морского льва с крупным осьминогом. Эксперт пояснил, что женщине удалось снять охоту сивуча.

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      Юлия Юткина
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