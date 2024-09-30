В Кремле обвинили ВСУ в попытках уничтожить российских военкоров

Песков заявил, что ВСУ пытаются уничтожить российских военкоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожать российских военкоров. Об этом он заявил в разговоре с «Известиями».

Комментируя ранение корреспондента «Известий» Дениса Кулаги, Песков обвинил ВСУ в попытках уничтожить российских военкоров. «В этом плане Вооруженные силы Украины ничем не гнушаются. За многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — заявил он.

Представитель Кремля пожелал Кулаге скорейшего выздоровления. Также Песков призвал всех российских военных корреспондентов быть острожными.

Ранее стало известно, что военкор Кулага был ранен под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Журналист получил осколочные ранения обеих ног и ожоги и переломы нижних конечностей. Военкора госпитализировали.