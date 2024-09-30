В Одесской области нашли плантацию конопли в 10 футбольных полей

Нацполиция Украины нашла и уничтожила плантацию конопли в 10 футбольных полей

Сотрудники Национальной полиции Украины нашли и уничтожили плантацию конопли в 10 футбольных полей, которая выращивалась на земле государственного лесного фонда в Одесской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Плантация находилась на участке в нескольких километрах от государственной границы с Молдавией, и размер ее равнялся 10 футбольным полям. (...) Полицейские установили, что указанный участок находится в постоянном пользовании одного из государственных лесохозяйственных предприятий», — говорится в публикации.

В Нацполиции добавили, что стоимость наркотического сырья оценивается в 300 миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях в феврале 2024 года. Отмечалось, что целью проекта является создание условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств.