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00:06, 1 октября 2024Бывший СССР

В ПМР ответили на призывы премьера Молдавии вывести войска РФ

Сафонов: РФ и ПМР не пойдут на вывод российских войск

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Россия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не согласятся на вывод российский войск, заявил РИА Новости депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Таким образом он ответил на соответствующий призыв премьер-министра Молдавии Дорина Речана в ходе Генассамблеи ООН.

«Он требует того, на что в современной геополитической обстановке не пойдут ни Москва, ни Тирасполь. Россия не будет сливать своих приднестровских союзников, а ПМР не согласится остаться без реальной физической защиты перед лицом прорумынского кишиневского режима и его покровителей с Запада, и Румынии», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что у россиян и приднестровцев «полный консенсус» по этому вопросу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года. По словам главы республики, у нее есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется властями в Кишиневе.

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      Сергей Грехов
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