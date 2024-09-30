В российском городе внук во время игры заковал бабушку в наручники

В Ульяновске мальчик заковал бабушку в наручники во время игры

В Ульяновске внук во время игры заковал бабушку в наручники. Женщине потребовалась помощь спасателей, сообщили в Telegram-канале управления гражданской защиты в российском городе.

Как рассказали в ведомстве, мальчик играл с наручниками, которые остались в семье в память о дедушке-милиционере. По замыслу игры, внук решил «арестовать» бабушку и застегнул на ее руке старые наручники. Однако освободить женщину самостоятельно не получилось — ключей не нашлось.

Пришлось вызывать спецслужбы. Приехавшие по вызову спасатели при помощи специального инструмента распилили наручники и освободили руку женщины. «Медицинская помощь ей не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Башкиии мужчина заковал в наручники бывшего пасынка и расправился с его матерью. Мальчику удалось сбежать и вызвать полицию.