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21:28, 30 сентября 2024Экономика

В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

«47news»: в Ленобласти потребовали снести 1200 домов из-за фонтанов Петергофа

Фото: Globallookpress.com

В Ленинградской области потребовали снести более тысячи домов из-за того, что они находятся в охранной зоне водопровода Петергофа. Об этом сообщает портал «47news».

Отмечается, что 1200 домов расположены в границах водоохраной зоны в Оржицом и Низинском поселениях Ломоносовского района российского региона. Согласно указу Минкульта от 2016 год, на этой территории запрещено возведение новых капитальных строений.

Хозяева домов получили уведомления о признании построек самовольными, а также требования о сносе. За неисполнение предписаний им грозит взыскание до десяти тысяч рублей ежедневно.

Среди получивших иски оказались те, кто покупал готовые дома и построившие их самостоятельно на приобретенных участках. Все строения были зарегистрированы в ЕГРН по дачной амнистии.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий регистрировать права на построенные объекты. До этого момента с ними нельзя будет совершать какие-либо сделки. Регистрация зданий или сооружений в ЕГРН будет обязательной.

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      Марина Совина
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