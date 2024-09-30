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18:50, 30 сентября 2024Моя страна

В российском заповеднике фотоловушка запечатлела ночные умывания тигренка

В нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела ночные умывания тигренка

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

В нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка сняла ночные умывания тигренка. Соответствующие снимки приводит Telegram-канал российского заповедника.

На размещенных кадрах запечатлена самка хищника и ее детеныш. По словам сотрудников нацпарка, котята еще слишком малы, чтобы умываться самостоятельно, поэтому они обращаются за помощью к матери. «На первых фотографиях тигрица выглядит не очень довольной, но только посмотрите, с какой любовью и лаской она заботится о своих котятах», — с иронией отметили авторы поста.

Уход за шерстью — важное дело для тигров. Во время вылизывания они используют свой язык, чтобы удалить грязь и выпавшую шерсть.

Ранее сообщалось, что камере нацпарка «Земля леопарда» впервые удалось зафиксировать полную семью амурских тигров.

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      Мария Винар
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