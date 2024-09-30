В российской школе в туалетах поставили прозрачные двери

В школе Екатеринбурга в туалетах установили прозрачные двери

Родители учеников екатеринбургской гимназии №13 возмутились прозрачными дверями в туалетах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Часть родителей уверены, что двери нужно заменить, поскольку школьникам неудобно ходить в туалет. Другая часть уверена, что новые двери помогают избежать хулиганства в учебном заведении. Недовольные родители пожаловались на прозрачные двери в прокуратуру.

На опубликованных журналистами кадрах видно, что общая дверь в школьный туалет стеклянная — из туалета видно все, что происходит в коридоре, и наоборот.

Ранее в недавно отремонтированной школе №4 Сергиева Посада в Подмосковье рухнул потолок. По словам родителей одного из учеников, потолок обвалился в классе, где должно было проходить занятие. При этом дети не успели зайти в кабинет, поэтому никто не пострадал.