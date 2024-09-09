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16:05, 9 сентября 2024Экономика

В российской школе после ремонта рухнул потолок

В Сергиевом Посаде в недавно отремонтированной школе рухнул потолок

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В недавно отремонтированной школе Сергиева Посада рухнул потолок. Об этом сообщает местный журналист Андрей Трофимов в личном Telegram-канале.

Инцидент произошел 9 сентября в общеобразовательной школе № 4. По словам родителей одного из учеников, потолок обвалился в классе, где должно было проходить занятие. При этом дети не успели зайти в кабинет, поэтому никто не пострадал. Сейчас помещение завалено мусором, сообщают очевидцы.

За месяц проблема с навесными конструкциями возникает в школе уже второй раз. 5 сентября подписчик канала прислал фотографии съехавших панелей на потолке второго этажа учреждения. Тогда проблему быстро устранили.

Ранее потолок обвалился в одной из школ города Омска. Обрушение случилось в гардеробе во время учебных занятий, вся оставленная одежда оказалась в штукатурке, но, как отмечают в администрации образовательного учреждения, ни ученики, ни сотрудники не пострадали.

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      Нина Ташевская
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