The Astrophysical Journal Letters: доказана турбулентность в солнечном ветре

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) впервые получили доказательства возникновения турбулентности солнечного ветра в солнечной короне. Открытие было сделано с помощью аппарата Solar Orbiter, а результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, который приобретает хаотичное движение из-за взаимодействия с магнитным полем Солнца. Исследователи показали, что турбулентное движение начинается очень близко к Солнцу — в области, известной как корона. Небольшие возмущения в короне распространяются наружу, усиливая турбулентный поток в космосе.

Для наблюдения этого явления был использован коронограф Metis на борту Solar Orbiter, блокирующий прямой солнечный свет и позволяющий фиксировать более слабый свет, исходящий из короны. В октябре 2022 года аппарат находился на расстоянии 43,4 миллиона километров от Солнца. Снимки с высоким разрешением показали детали структуры и движения солнечного ветра, который уже на этом этапе демонстрировал признаки турбулентности.

Красноватое кольцо на видео наблюдений Metis, записанное 12 октября 2022 года, показывает, как начинается турбулентное движение в короне. Одновременно с этим прибор Extreme Ultraviolet Imager (EUI) снял видео Солнца, что позволило исследователям собрать комплексные данные о структуре и динамике солнечного ветра.

Турбулентность солнечного ветра имеет ключевое значение для понимания процессов его нагрева и движения через солнечную систему. Она также влияет на взаимодействие солнечного ветра с магнитными полями планет, в том числе Земли, что особенно важно для прогнозирования космической погоды.