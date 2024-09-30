Жительница ДНР рассказала об убийстве ее родителей военным ВСУ

Жительница ДНР Макарова: солдат ВСУ убил пенсионеров в Дзержинске

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил в Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) двух пенсионеров. Об этом рассказала дочь погибших Оксана Макарова, передает РИА Новости.

Пенсионеры жили в пригороде Дзержинска всю жизнь, Оксана переехала в Донецк еще в 2000-х, а после начала специальной военной операции общалась с матерью и отцом только по телефону.

«Связь с ними пропала еще в конце июля. А в 4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — рассказала Оксана.

По ее словам, тела родителей оставили лежать во дворе, а в доме все перерыли, вероятно, в поисках денег. Похоронить убитых не смогли сразу из-за постоянных обстрелов, поэтому пришлось прикрыть тела брезентом и присыпать землей с палисадника. Макарова написала заявление в Следственный комитет и ждет, когда город перейдет под контроль России. Только после этого профильные ведомства смогут провести полноценные следственные действия и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.

Ранее прокуратура ДНР направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении командира десантно-штурмовой роты морской пехоты ВСУ Виктора Пятки, который приказал убить мирного жителя. Через радиосвязь Пятка отдал приказ об убийстве мирного жителя, который шел по улице вдалеке от боевой позиции.