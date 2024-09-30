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12:07, 30 сентября 2024Культура

Звезда «Титаника» раскрыла секрет культовой сцены фильма

Актриса Кейт Уинслет рассказала о съемках культовой сцены из фильма «Титаник»

Кадр: фильм «Титаник»

Актриса Кейт Уинслет раскрыла секрет съемок культовой сцены из фильма «Титаник». Ее слова приводит Deadline.

По словам артистки, съемочный процесс проходил в мелком искусственном бассейне. «Это был неуклюжий резервуар, он был высотой по пояс. Лео пришлось стоять на коленях. Я не должна говорить ничего из этого. Джеймс Кэмерон сейчас позвонит мне и спросит: "Зачем ты им все это рассказываешь?"», — поделилась Уинслет.

Она также рассказала, что из-за шума воды последние 20 минут фильма были полностью приглушены, и актерам пришлось перезаписывать свои реплики для финальной сцены во время постпродакшна.

Ранее сообщалось, что дверь из финала «Титаника» выставят на аукцион Heritage Auctions в США за миллионы рублей. Речь идет о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет.

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      Варвара Кошечкина
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