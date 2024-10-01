18-летняя девушка пожаловалась на мигрень и оказалась больна агрессивным видом рака мозга

Metro: 18-летняя британка пожаловалась на мигрень и оказалась больна раком мозга

Мать 18-летней британки по имени Джессика, которой не стало через девять месяцев после появления сильной мигрени, рассказала историю своей дочери. О том, как девушка боролась с болезнью, Сара Пардо, ее мать, рассказала изданию Metro.

По словам Пардо, впервые ее дочь пожаловалась на сильную мигрень 30 апреля 2020 года. Из-за того, что тогда началась пандемия коронавируса, мать неделю не обращалась к врачам, но, когда состояние девушки не улучшилось, они отправились в больницу.

Со временем Джессике стало намного хуже: у нее двоилось в глазах, она теряла равновесие. Терапевт отправил ее на компьютерную томографию, и 18 мая семья узнала, что у девушки агрессивный вид опухоли мозга — глиобластома. Рак был уже на четвертой стадии. Пардо уточнила, что сделать операцию по удалению опухоли оказалось невозможным: новообразование находилось слишком глубоко.

Через несколько недель Джессику перевели в центр паллиативной помощи. Ей установили шунты, с помощью которых снижали давление в черепе. В общей сложности она перенесла семь операций. Джессики не стало в январе 2021 года.

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