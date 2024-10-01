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20:48, 1 октября 2024Ценности

42-летняя Алена Водонаева появилась на публике в полупрозрачном мини-платье

Блогерша Алена Водонаева пришла на премьеру драмы в полупрозрачном мини-платье

Скриншот: @alenavodonaeva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая и блогерша Алена Водонаева появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует «Газета.ru».

42-летняя звезда пришла на премьеру экшн-драмы «Амура» в полупрозрачном мини-платье, расшитом круглыми декоративными элементами и надетом поверх нижнего белья. Помимо этого, знаменитость примерила белые кружевные колготки и длинную шубу. Свой образ она завершила кожаными перчатками и сумкой небольшого размера.

Ранее журналистка Ксения Собчак пришла на премьеру международной экшн-драмы «Амура» с сумкой за 580 тысяч рублей. 42-летняя знаменитость вышла в свет в сером удлиненном жакете из утепленной ткани, легкой голубой мини-юбке и кивере.

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      Карина Черных
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