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14:47, 1 октября 2024Ценности

Ксения Собчак вышла в свет с сумкой за 580 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак пришла на премьеру драмы с сумкой за 580 тысяч рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на премьеру международной экшн-драмы «Амура» с аксессуаром за полмиллиона рублей. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

42-летняя знаменитость вышла в свет в сером удлиненном жакете из утепленной ткани, легкой голубой мини-юбке и кивере. Помимо этого, журналистка надела черные сапоги на плоском ходу, а в качестве украшений она выбрала браслет, серьги и несколько колец.

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Свой образ Собчак завершила сумкой Prada с отделкой из перьев. Известно, что стоимость данного изделия составляет 6,2 тысячи долларов (580 тысяч рублей).

Ранее в сентябре Ксения Собчак раскрыла свой вес. В ходе обсуждения темы похудения она заявила, что ее вес составляет примерно 60 килограммов при росте 172 сантиметра.

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      Екатерина Ештокина
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