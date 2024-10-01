Ксения Собчак вышла в свет с сумкой за 580 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак пришла на премьеру драмы с сумкой за 580 тысяч рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на премьеру международной экшн-драмы «Амура» с аксессуаром за полмиллиона рублей. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

42-летняя знаменитость вышла в свет в сером удлиненном жакете из утепленной ткани, легкой голубой мини-юбке и кивере. Помимо этого, журналистка надела черные сапоги на плоском ходу, а в качестве украшений она выбрала браслет, серьги и несколько колец.

Свой образ Собчак завершила сумкой Prada с отделкой из перьев. Известно, что стоимость данного изделия составляет 6,2 тысячи долларов (580 тысяч рублей).

Ранее в сентябре Ксения Собчак раскрыла свой вес. В ходе обсуждения темы похудения она заявила, что ее вес составляет примерно 60 килограммов при росте 172 сантиметра.