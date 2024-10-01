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21:17, 1 октября 2024Экономика

70-летний аферист едва не продал чужую квартиру по поддельным документам

70-летний симферополец пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Севастополе пожилой мужчина пытался обманом продать чужую квартиру по поддельным документам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Речь идет о 70-летнем жителе Симферополя, ранее судимом за особо тяжкие преступления. Мужчина получил анкетные данные хозяина долго пустующей квартиры в Севастополе и приобрел поддельный паспорт со своей фотографией на имя владельца недвижимости. Решив избавиться от чужого жилья, россиянин нашел сначала сообщника, а затем двух человек, которые не знали, что являются участниками преступной схемы. В результате пожилой симферополец дважды едва не продал не принадлежащую ему квартира за 5,4 миллиона рублей, однако в обоих случаях сделать это ему не удалось — злоумышленника поймали в момент совершения сделки и задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество и подделку документов.

Днем ранее стало известно, что 63-летняя жительница Оренбурга лишилась квартиры, поговорив по телефону с мошенником.

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      Полина Кислицына
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