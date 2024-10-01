Арестованный депутат рассказал о сигнале Зеленскому из-за Швейцарии

Дубинский: поддержка Швейцарии мирного плана является сигналом Зеленскому

МИД Швейцарии поддержал мирный план Китая и Бразилии, что является сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он назвал действия страны закономерными. По мнению депутата, Зеленский «всех кинул», потому что не планировал переговоров с Россией по итогам «саммита мира».

«Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж», — считает .Дубинский.

Ранее глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что страна поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, инициатива может представлять интерес для Швейцарии из-за «модификации» плана с учетом ценностей ООН.