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14:31, 1 октября 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью

В Минобороны доложили о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Курской областью. Об этом доложили в Минобороны России, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Устройство самолетного типа было ликвидировано около 12:30 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Других деталей о сбитом дроне в приграничном регионе в Минобороны России не привели.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.

Тогда в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сотрудники оперативных и экстренных служб выдвинулись к месту случившегося, заверили власти приграничья.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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