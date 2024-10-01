Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью

В Минобороны доложили о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Курской областью. Об этом доложили в Минобороны России, подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Устройство самолетного типа было ликвидировано около 12:30 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Других деталей о сбитом дроне в приграничном регионе в Минобороны России не привели.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.

Тогда в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сотрудники оперативных и экстренных служб выдвинулись к месту случившегося, заверили власти приграничья.