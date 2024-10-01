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02:55, 1 октября 2024Мир

Британский политик заявил об участии его страны в резне из-за Украины

Политик Кертен: передавая оружие на Украину, Британия участвует в резне

Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press

Великобритания участвует в резне, передавая оружие на Украину, заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну», — сказал он.

По мнению Кертена, Лондон не должен быть вовлечен в чужие конфликты. «За исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни», — уточнил политик.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Британию в саботаже мирных инициатив по Украине. В качестве примера он упомянул, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной».

Такую позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал «русофобию», которая сейчас достигла своего апогея, заявил дипломат.

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      Сергей Грехов
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