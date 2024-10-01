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10:39, 1 октября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала уличное фото в прозрачном топе и мини-юбке

Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала уличное фото в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша позировала на фоне билборда с собственным изображением и рекламой ее песни «Супермодель». При этом девушка предстала перед камерой в черном наряде, который включал в себя прозрачный топ, надетый поверх бюстгальтера, укороченную кожаную куртку и мини-юбку.

Также она примерила белый парик, нарастила ресницы и сделала макияж, подчеркнув контур губ коричневым карандашом.

Ранее в сентябре Дилара Зинатуллина отрезала волосы на камеру.

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      Карина Черных
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