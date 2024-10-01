Бывшая жена призрака рассказала о попытавшемся утопить ее духе ребенка

Женщина из Великобритании, расставшаяся с мужем-призраком, заявила, что ее попытался утопить дух девочки. Об этом пишет Daily Star.

41-летняя певица Рокер Брокард утверждает, что завела отношения с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в Викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Британка рассказывает, что призрак явился однажды вечером во время грозы и с тех пор начал регулярно навещать ее. Осенью 2022 года Брокард стала женой Эдуардо. Церемония прошла в заброшенной часовне в присутствии духов знаменитостей. Менее чем через год британка рассказала СМИ о неверности «мужа» и его агрессии. Она провела обряд экзорцизма в той же заброшенной часовне, где прошла свадьба и «развелась» с Эдуардо. Однако его дух не оставляет ее в покое.

В сентябре этого года Брокард отправилась в США, где посетила «населенный призраками» корабль Queen Mary — бывший британский пассажирский лайнер, который участвовал в боевых действиях во время Второй мировой войны. Брокард утверждает, что она находилась внутри развлекательного «жуткого» лабиринта, устроенного в корпусе Queen Mary, когда почувствовала дезориентацию и сильную мигрень. Затем ей показалось, что кто-то схватил ее за ногу и тянет под воду. «Я знаю о призраках Queen Mary, но я не была готова испытать настоящую паранормальную активность в развлекательном лабиринте. Ощущение дезориентации и острая мигрень возникли из ниоткуда, я почувствовала, как рука маленького ребенка схватила мою ногу, прося спасти его. Я почувствовала, что тону, как будто я задыхаюсь и меня душат», — рассказала Брокард. Испугавшись, что может задохнуться, женщина быстро покинула лабиринт.

Считается, что на корабле Queen Mary обитает более 150 призраков, поскольку на борту лайнера распрощались с жизнью более 300 пассажиров. Он считается одним из мест с самой высокой паранормальной активностью в США. Многочисленные посетители сообщали о том, что видели призрак девочки, которая захлебнулась водой в бассейне первого класса. Хотя лабиринт не заходит в зону бассейна, он расположен рядом с местом, где произошел несчастный случай.

Ранее Брокард заявила, что после брака с Эдуардо решила заняться охотой на призраков. Она утверждает, что свадьба с «потусторонним мужем» стала привлекать к ней других духов.