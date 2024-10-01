Депутат рассказал об участии арестованного экс-полковника Росгвардии в ОПГ

Хинштейн: арестованный экс-полковник Росгвардии Гамаюнов входил в состав ОПГ

За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

Начало событий в новости За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

По версии следствия, арестованный 30 сентября экс-полковник Росгвардии Олег Гамаюнов входил в состав организованной группы (ОПГ), члены которой занимались хищением бюджетных средств. Об этом рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его информации, группа состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии. В нее входили сотрудники из департамента госзакупок, главного управления авиации и коммерсанты. Сотрудники ведомства помогали коммерсантам заключать госконтракты на заведомо невыгодных условиях для государства.

Их действия удалось разоблачить силами Главного управления службы безопасности Росгвардии и военной контрразведки Федеральной службы безопасности России.

Установлено, что только при поставке оборудования для аэродромов завышение цены составило 79,9 миллиона рублей. Уточняется, что эта сумма составляет 40 процентов общего объема госконтрактов. Полученные деньги участники ОПГ выводили и обналичивали. Сейчас следствие устанавливает причастность других должностных лиц, входивших в состав ОПГ или участвовавших в их деятельности, и дополнительные эпизоды.

По словам депутата, позиция руководства Росгвардии и лично директора ведомства генерала армии Виктора Золотова по отношению к коррупционерам в своих рядах «всегда остается предельно жестокой и бескомпромиссной».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу бизнесмена, обвиняемого в аферах при выполнении гособоронзаказа с участием бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова.