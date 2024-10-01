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12:47, 1 октября 2024Силовые структуры

За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

ТАСС: суд арестовал бизнесмена по делу полковника Росгвардии Гамаюнова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу бизнесмена, обвиняемого в аферах при выполнении гособоронзаказа с участием бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Об этом сообщает ТАСС.

Имя фигуранта уголовного дела силовика не называется.

Гамаюнову вменяется мошенничество при поставках Росгвардии летно-технических комплексов. Следствие оценивает ущерб от преступления в размере более 80 миллионов рублей.

Полковника арестовали 30 сентября с санкции 235-го гарнизонного военного суда. Гамаюнова отправили в СИЗО на два месяца, до 26 ноября.

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      Любовь Ширижик
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