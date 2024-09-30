Раскрыта сумма ущерба в деле полковника Росгвардии о мошенничестве

ТАСС: в деле полковника Росгвардии о мошенничестве фигурирует гособоронзаказ

В деле полковника Росгвардии Олега Гамаюнова фигурирует гособоронзаказ на поставки ведомству летно-технических комплексов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.

По их данным, Гамаюнову вменяется ущерб при поставках ведомству летно-технических комплексов в размере более 80 миллионов рублей.

Ранее Гамаюнова задержали по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. По данным источника ТАСС, военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу полковника, он отправлен в СИЗО на два месяца, до 26 ноября.