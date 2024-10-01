Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане терроризмом

Эрдоган: действия Израиля в Ливане являются террористическими атаками

Действия Израиля в Ливане являются террористическими атаками и должны быть остановлены международным сообществом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Израиль в этот раз проник на территорию Ливана по суше. Он совершает геноцид в секторе Газа и теперь осуществляет террористические атаки в Ливане», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также обвинил Израиль в провокациях и стремлении «втянуть страны региона в созданный им кризис». Президент Турции напомнил, что в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал страны организации пресечь действия Израиля.

По словам турецкого лидера, наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане не будет «такой же, как в прошлые годы» и не будет протекать для израильских войск «так же легко». Он заверил, что Турция продолжит бороться за то, чтобы «Израиль был наказан», а его действия — остановлены.

Ранее Эрдоган заявил, что атака ЦАХАЛ на бывшего генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу указывает на безрассудство израильских властей.