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17:23, 1 октября 2024Мир

Эрдоган назвал Турцию следующей целью для Израиля

Эрдоган: Турция подвергнется атаке Израиля после Ливана и Палестины

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция подвергнется атаке Израиля после Ливана и Палестины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Я говорю открыто: после Ливана и Палестины земли Турции станут следующим местом, на которое обратят свой взор власти Израиля, действующие в иллюзии земли обетованной», — отметил турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, «Тель-Авив одновременно совершает геноцид в секторе Газа, террористические атаки в Ливане», а также пытается «всевозможными провокациями» втянуть страны Ближнего Востока в крупномасштабный региональный конфликт.

Ранее Эрдоган заявил, что действия Израиля в Ливане являются террористическими атаками и должны быть остановлены международным сообществом. Он заверил, что Турция продолжит бороться за то, чтобы «Тель-Авив был наказан», а его действия — остановлены.

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      Дарья Устьянцева
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