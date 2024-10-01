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19:39, 1 октября 2024Наука и техника

Флагманы Android подорожают

PhoneArena: Android-смартфоны подорожают из-за дорогих процессоров

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Производители флагманских Android-смартфонов поднимут цены на свои устройства в 2025 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По словам инсайдера под ником Digital Chat Station, удорожание будет связано с новыми процессорами для девайсов. Ожидаемые модели Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 окажутся на 20 процентов дороже своих предшественников. Журналисты медиа полагают, что производители переложат затраты на потребителей.

Так, Snapdragon 8 Gen 4 оценивается в 190 долларов, тогда как флагман Dimensity будет стоить 155 долларов. Рост цен связывают с высокой себестоимостью производства чипов посредством трехнанометрового техпроцесса. В том числе новые процессоры должны получить поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ).

При этом сказать точно, на сколько подорожают смартфоны, нельзя. Специалисты PhoneArena объяснили, что конечная стоимость оборудования складывается из объема заказанных чипов и договоренностей между производителем и поставщиком.

Ранее авторы блога Nokiamob заметили, что китайская корпорация HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестала продавать смартфоны под этой маркой в Европе. Это связано с тем, что компания начала развивать телефоны под собственным брендом.

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      Андрей Ставицкий
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