Смартфоны Nokia исчезли из продажи

Nokiamob: телефоны и смартфоны Nokia прекратили продавать в Европе

Китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестала продавать смартфоны под этой маркой. На это обратили внимание авторы блога Nokiamob.

По словам журналистов, устройства Nokia исчезли из продажи с европейского сайта HMD. В интернет-магазинах остались только девайсы под брендом HMD — например, смартфоны HMD Fusion, Skyline и прочие. Специалисты блога заявили, что хранившиеся на складах запасы гаджетов Nokia закончились.

При этом телефоны Nokia еще доступны в региональных магазинах HMD — в том числе в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, а также в Латинской Америке. Однако авторы Nokiamob считают, что в ближайшие недели запасы устройств иссякнут.

В материале говорится, что исчезновение аппаратов связано с тем, что HMD прекратила их производство. Китайская компания также перестала разрабатывать новые гаджеты Nokia, так как занимается созданием и продвижением смартфонов под собственным брендом HMD. Об этом в фирме заявили в начале 2024-го.

Журналисты издания GSM Arena пояснили, что финская корпорация Nokia давно продала права на свои телефоны. Однако она все еще владеет огромным количеством патентов в сфере технологий и регулярно защищает права на них через суд.

Ранее стало известно, что корпорацию Apple могут принудить разорвать контракты с некоторыми китайскими партнерами. Это связано с тем, что власти США намерены внести поставщика дисплеев для iPhone BOE в санкционный список.