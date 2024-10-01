ФСБ и полиция задержали помогавших мигрантам нелегально получить гражданство россиян

Волк: в Москве ФСБ и полиция задержали группу, оформлявшую гражданство мигрантам

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с полицейскими из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали группу россиян, которые помогали мигрантам нелегально оформить российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По информации официального представителя МВД России, генеральный директор некой фирмы, занимающейся обработкой данных и предоставлением услуг в сфере размещения информации, разработал криминальную схему. По ней руководитель одной строительной компании трудоустраивал иностранцев на должности, подразумевающие получение вида на жительство по упрощенным условиям. Отмечается, что фактическую трудовую деятельность мигранты не осуществляли. Еще двое участников криминальной схемы являлись директором аутсорсинговой компании и юристом, который занимался оформлением фиктивных документов. Также известно об их сообщнице — кадровике одной из фирм. Она сопровождала мигрантов в регистрирующую организацию с готовыми документами. За все это злоумышленники получали от 300 до 400 тысяч рублей.

Все фигуранты задержаны полицейскими на территории Московского региона. Силовики провели обыски в офисном помещении и по адресам их проживания. В результате изъяли документы, печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы члены преступной группы, которая незаконно оформляла документы для получения гражданства России 16 украинцам.

