Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 1 октября 2024Силовые структуры

ФСБ и полиция задержали помогавших мигрантам нелегально получить гражданство россиян

Волк: в Москве ФСБ и полиция задержали группу, оформлявшую гражданство мигрантам

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с полицейскими из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали группу россиян, которые помогали мигрантам нелегально оформить российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По информации официального представителя МВД России, генеральный директор некой фирмы, занимающейся обработкой данных и предоставлением услуг в сфере размещения информации, разработал криминальную схему. По ней руководитель одной строительной компании трудоустраивал иностранцев на должности, подразумевающие получение вида на жительство по упрощенным условиям. Отмечается, что фактическую трудовую деятельность мигранты не осуществляли. Еще двое участников криминальной схемы являлись директором аутсорсинговой компании и юристом, который занимался оформлением фиктивных документов. Также известно об их сообщнице — кадровике одной из фирм. Она сопровождала мигрантов в регистрирующую организацию с готовыми документами. За все это злоумышленники получали от 300 до 400 тысяч рублей.

Все фигуранты задержаны полицейскими на территории Московского региона. Силовики провели обыски в офисном помещении и по адресам их проживания. В результате изъяли документы, печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованы члены преступной группы, которая незаконно оформляла документы для получения гражданства России 16 украинцам.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Пытавшегося скрыться от силовиков экс-главу полка ГИБДД оштрафовали

      За аферы при гособоронзаказе заключен под стражу бизнесмен по делу полковника Росгвардии

      Популярный в России комик назвал главный урок пребывания в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше