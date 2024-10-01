ФСБ задержала 39 склонявших российских подростков к насилию проукраинских радикалов

ФСБ: в регионах задержаны 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию

В российских регионах сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 39 проукраинских радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию над представителями госорганов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественной связи (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, задержанным радикалам от 14 до 35 лет. Они являются сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, учителей и одноклассников. В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях и в местах с массовым пребыванием граждан.

По информации правоохранителей, оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних, были проведены силовиками в 78 регионах России. В результате изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также символика и пропагандистские материалы террористических организаций. Кроме того, выявлена переписка в мессенджере Discord, где фигуранты общались с кураторами и получали от них инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средства террора, а также планы подготовки вооруженных нападений.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух россиянок, сотрудничавших с военной разведкой Украины.