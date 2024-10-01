Россиянок задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины

В Севастополе ФСБ задержала двух сотрудничающих с военной разведкой Киева женщин

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала двух россиянок, как утверждается сотрудничающих с военной разведкой Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, с 2023 года по заданию представителя запрещенной в России организации девушки передавали Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины данные о военных объектах Вооруженных сил (ВС) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Им грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя заключил их под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в Луганской народной республике сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, подозреваемого в передаче СБУ данных о ВС России.