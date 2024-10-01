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11:14, 1 октября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием двух сотрудничавших с ГУР женщин в Севастополе
Начало событий в новости Россиянок задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины

Задержание Федеральной службой безопасности (ФСБ) России двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео. Соответствующую запись опубликовало агентство ТАСС, видео предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах видно, как силовики выводят женщин из подъезда многоквартирного дома, привозят в отдел и показывают бумаги.

Ранее сообщалось о том, что с 2023 года по заданию представителя запрещенной в России организации девушки передавали Главному управление разведки (ГУР) Минобороны Украины данные о военных объектах Вооруженных сил (ВС) России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Им грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя заключил их под стражу.

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      Анна Габай
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