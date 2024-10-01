ФСБ задержала передававшего СБУ данные о российских войсках украинца

ФСБ задержала в ЛНР украинца, передававшего СБУ сведения о ВС России

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины, подозреваемого в передаче СБУ данных о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По данным ФСБ, установлено, что фигурант — житель Краснодонского района. Он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российской армии, а также об осуждающих действия киевского режима местных жителях.

Ранее сообщалось о том, что в Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий, которые готовила группа из восьми человек.