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10:24, 1 октября 2024Силовые структуры

Задержанный в ЛНР за передачу сведений о ВС России СБУ украинец попал на видео

ФСБ показала видео с задержанным в ЛНР за шпионаж украинцем
Начало событий в новости ФСБ задержала передававшего СБУ данные о российских войсках украинца

В Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ России показала видео с задержанным за шпионаж украинцем. Соответствующие кадры опубликовало Первое информационное агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z» в своем Telegram-канале.

На видеозаписи молодой человек сидит за столом. Мужчина рассказал, что проживал в городе Суходольске и с 2015 года стал регулярно посещать подконтрольную Украине территорию, а именно поселок Меловое, чтобы забирать какие-то посылки с новой почтой. Он сказал, что начало специальной военной операции он не поддерживал. По словам задержанного, у него были знакомые силовики на Украине, и он поддерживал с ними связь и рассказывал им о российских войсках, которые проезжали по населенному пункту, в котором он находился.

Также мужчина передавал сведения о перемещении Вооруженных сил (ВС) России и о количестве и составе техники. О своем знакомом украинском силовике он рассказал, что этот мужчина работал в краснодонском отделе Службы безопасности Украины (СБУ). С ним он был знаком еще до 2014 года. Его интересовала социально-экономическая информация.

Ранее сообщалось, что фигурант — житель Краснодонского района. Он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о Российской армии, а также об осуждающих действия киевского режима местных жителях.

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      Анна Габай
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