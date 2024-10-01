Названо проводимое учениками в школе время в гаджетах

«Где мои дети»: школьники тратят в среднем 2 часа учебного времени в телефонах

Аналитики компании «Где мои дети» решили выяснить, соблюдают ли российские школьники запрет на использование гаджетов в образовательных и для каких целей они их используют чаще всего. Исследование было проведено на основе изучения поведения 70 тысяч детей, чьи родители активировали функцию родительского контроля. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Согласно полученным данным, в среднем дети проводят в мобильных телефонах два часа учебного времени. При этом частота использования гаджетов школьниками отличается в зависимости от возраста. Так, больше всего учебного времени проводят в гаджетах подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет — в среднем 2 часа 40 минут. В их топе приложений игры, мессенджеры и видеосервисы. Так, в TikTok, YouTube, Viber, Brawl Stars и Roblox дети проводят от 10 до 60 минут учебного времени.

«Любопытно, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет пользуются гаджетами не только для развлечений, но и для учебы. (...) Тем не менее, лидирует развлекательный контент: в топ-3 приложений мы наблюдаем Youtube, TikTok и Telegram. В среднем за гаджетами подростки этой возрастной категории проводят 2 часа 15 минут учебного времени», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

У детей в возрасте от 6 до 10 лет ожидаемо наибольшей популярностью пользуется развлекательный контент: в YouTube, TikTok и Likee школьники проводят от 60 до 80 минут учебного времени. В топ-5 также вошел и игровой контент —дети младшей возрастной категории в среднем играют 50 минут учебного времени в Roblox. При этом среднее время, проведенное за гаджетами, составляет 1 час 8 минут — это минимальное значение среди всех возрастных групп.

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