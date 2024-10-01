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17:32, 1 октября 2024Мир

Госсекретарь США назвал общую сумму помощи Украине от союзников

Блинкен: общая помощь Украине с начала конфликта составила 242 млрд долларов
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Общая сумма помощи Украине, предоставленной союзниками с начала конфликта, составила 242 миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей колонке в издании Foreign Affairs.

«В то время как Соединенные Штаты предоставили 94 миллиарда долларов помощи Украине, (...) европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 миллиардов», — утверждается в публикации.

Блинкен отметил, что совместное предоставление Киеву такого объема помощи является «самым мощным примером разделения бремени» между союзниками, который он видел за всю свою карьеру. Он также выразил надежду, что со временем партнеры США возьмут на себя большую часть расходов на обеспечение собственной обороноспособности.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары вглубь России только в том случае, если они используют свое оружие.

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      Елизавета Мытарева
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