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19:54, 1 октября 2024Мир

Хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях

Йеменские хуситы атаковали британский танкер Cordelia Moon в Красном море

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане. По его словам, они ударили по британскому нефтяному танкеру Cordelia Moon, передает телеканал Al Masirah.

Хуситы нацелили на судно беспилотный летательный аппарат и безэкипажный катер. Помимо этого, они направили на танкер восемь баллистических и крылатых ракет. Известно, что речь идет о трех атаках.

«Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis под флагом Мальты, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины», — говорится в сообщении.

Сариа подчеркнул, что операции против иностранных судов будут продолжены, а блокада израильских судов на море лишь усилится.

Ранее хуситы сообщили об ударах по объектам в двух городах Израиля. Яхья Сариа заявил, что были атакованы военные объекты в Тель-Авиве и Эйлате.

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      Наталья Анисеева
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