Бывший футболист «Барселоны» Иньеста завершит карьеру 8 октября

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Иньеста завершит карьеру. Об этом стало известно Relevo.

По информации источника, 40-летний футболист объявит о своем решении 8 октября. Отмечается, что Иньеста в своих социальных сетях опубликовал ролик, где художник рисует его портрет с восьмеркой в виде знака бесконечности на спине.

Ранее Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.

Иньеста является самым титулованным испанским футболистом. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).