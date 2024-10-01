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11:55, 1 октября 2024Спорт

Иньеста завершит карьеру

Бывший футболист «Барселоны» Иньеста завершит карьеру 8 октября

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Иньеста завершит карьеру. Об этом стало известно Relevo.

По информации источника, 40-летний футболист объявит о своем решении 8 октября. Отмечается, что Иньеста в своих социальных сетях опубликовал ролик, где художник рисует его портрет с восьмеркой в виде знака бесконечности на спине.

Ранее Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.

Иньеста является самым титулованным испанским футболистом. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).

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      Анастасия Борисова
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