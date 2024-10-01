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03:47, 1 октября 2024Мир

Израиль перехватил беспилотник над Средиземным морем

ЦАХАЛ перехватила беспилотник над Средиземным морем

Фото: Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Средиземным морем неподалеку от центральных областей страны, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Недавно система противовоздушной обороны ЦАХАЛ перехватила БПЛА над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля», — указано в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Министры «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

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