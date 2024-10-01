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22:42, 1 октября 2024Мир

Израильтянам разрешили покинуть убежища

Reuters: власти Израиля разрешили жителям покинуть убежища

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Жителям Израиля разрешили покинуть убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам израильских военных, атака со стороны Ирана завершена.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман пообещал, что Тель-Авив нанесет удар по всем, кто вредит стране или планирует это сделать.

Израиль подвергся ракетным ударам вечером 1 октября. Сообщалось, что по территории страны выпустили около 500 баллистических ракет.

По данным СМИ, Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты в ходе атаки на Израиль.

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      Марина Совина
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