Израильтянам разрешили покинуть убежища

Жителям Израиля разрешили покинуть убежища. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По словам израильских военных, атака со стороны Ирана завершена.
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман пообещал, что Тель-Авив нанесет удар по всем, кто вредит стране или планирует это сделать.
Израиль подвергся ракетным ударам вечером 1 октября. Сообщалось, что по территории страны выпустили около 500 баллистических ракет.
По данным СМИ, Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты в ходе атаки на Израиль.