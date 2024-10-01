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16:44, 1 октября 2024Силовые структуры

Конституционный суд подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего

Конституционный суд объяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России объяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку. Информация об этом появилась в постановлении на официальном сайте суда.

В постановлении сказано о том, что КС подтвердил право получения статуса потерпевшего для человека, который отказался дать взятку и подал об этом заявление в правоохранительные органы. Утверждается, что своевременное заявление об отказе дать взятку и добровольное содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим по делу. Уточняется, что поводом такого решения стало дело подозреваемого в хищении металлолома жителя Таганрога Александра Ткаченко. Ему предложили дать взятку одному из сотрудников полиции в размере 2,5 миллиона рублей для того, чтобы избежать уголовного преследования. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. Кроме того, он принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях. На суде он выступал в роли свидетеля. Тогда он настаивал на статусе потерпевшего по делу, но ему было отказано. После постановления КС дело Ткаченко подлежит пересмотру. Также в постановлении сказано, что на основе толкования Конституционного суда выяснилось, что статья 42 УПК РФ («О потерпевшем»), которая рассматривается во взаимосвязи со статьей 290 УК РФ («Получение взятки»), не противоречит Конституции.

Ранее сообщалось о том, что КС России рассмотрит вопрос о применении сроков давности при изъятии имущества коррупционеров.

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      Анна Габай
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