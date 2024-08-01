Конституционный суд рассмотрит вопрос сроков давности для изъятия имущества коррупционеров

КС рассмотрит вопрос применения сроков давности в изъятии имущества за коррупцию

Конституционный суд (КС) России рассмотрит вопрос о применении сроков давности при изъятии имущества коррупционеров. Об этом сообщает РБК.

Запрос на проверку конституционности статей Гражданского кодекса России (ГК РФ) о «применении сроков исковой давности при взыскании имущества по делам коррупционной направленности» КС уже принял к рассмотрению. Этот запрос в КС направил Краснодарский краевой суд.

Проверять будут такие положения ГК РФ, как «Понятие и сроки исковой давности» и «Требования без исковой давности».

Ранее сообщалось, что КС готов ответить по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей.