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11:40, 1 августа 2024Силовые структуры

Конституционный суд рассмотрит вопрос сроков давности для изъятия имущества коррупционеров

КС рассмотрит вопрос применения сроков давности в изъятии имущества за коррупцию

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) России рассмотрит вопрос о применении сроков давности при изъятии имущества коррупционеров. Об этом сообщает РБК.

Запрос на проверку конституционности статей Гражданского кодекса России (ГК РФ) о «применении сроков исковой давности при взыскании имущества по делам коррупционной направленности» КС уже принял к рассмотрению. Этот запрос в КС направил Краснодарский краевой суд.

Проверять будут такие положения ГК РФ, как «Понятие и сроки исковой давности» и «Требования без исковой давности».

Ранее сообщалось, что КС готов ответить по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей.

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      Анна Габай
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