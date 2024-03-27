КС готов ответить по смертной казни только на запрос уполномоченных заявителей

КС выскажется по смертной казни только после запроса уполномоченных заявителей

Конституционный суд (КС) готов ответить по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом РИА Новости сказал председатель КС Валерий Зорькин.

Для проверки конституционности положений нормативного акта должна обратиться группа депутатов Госдумы, причем не менее 90 человек. Только высшие госорганы имеют право обращаться по поводу толкований положений Конституции. К ним относится и Госдума. Что же касается проверки конституционности законопроекта, для этого необходимо обращение президента России.

Тема отмены моратория на смертную казнь начала обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть смертную казнь для преступников, задержанных после стрельбы в концертном зале, выступили, в частности, в Совете Федерации и Государственной Думе.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения КС. По его словам, необходимо проанализировать все принятые решения и затем обсудить эту тему.

В свою очередь, КС отказался комментировать постановление о моратории на смертную казнь. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.